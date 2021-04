León, Guanajuato.- Familiares y adultos mayores esperan afuera de la entrada del estacionamiento de la clínica Familiar 53 del Instituto Mexicano del Seguro Social a que puedan ingresar para que sean vacunados contra COVID.

La fila de personas que buscan ser vacunadas llega a la mitad del bulevar Torres Landa, cerca de un restaurante de mariscos y la gente sigue llegando.

En la clínica 53 del IMSS se repartieron fichas para agilizar el proceso. Foto: Karla Hernández.

En la puerta del estacionamiento se encuentra el guardia coordinando la entrada, hasta el momento se tiene registrado que han ingresado 100 personas, a las cuales sólo les han pedido sus datos.

Reparten fichas desde temprano

Desde temprano, personal de Salud de la institución repartió fichas para mantener el orden, sin embargo ha resultado confuso para muchos de los asistentes, ya que también los Servidores de la Nación le dieron turno.

"Ya fui hablar con los de gobierno y enfermeras, no han llegado las vacunas, la Guardia Nacional no ha llegado, los tienen a puro pulso sacando los datos, sin poner lonas ni mesas, no hay sillas adentro no es justo y no me aseguran si hoy me van a vacunar", platicó Sergio Martínez.

Los adultos mayores están molestos ante la falta de organización que denunciaron por parte de las autoridades, además de que se encuentran preocupados por saber si todos van a alcanzar.

AM