Con muletas y uniforme de trabajo, así llegó Tajín a vacunarse contra el COVID

León, Guanajuato.- Tajín Ramsés Mendoza Mares llegó con su chaleco de trabajo a vacunarse al Hospital Comunitario Las Joyas. Ni las muletas que usa ni el camino empinado fueron impedimento.

“Es algo que todos debemos hacer, hice conciencia porque estoy en contacto con otras personas y no sabes en qué momento te puede llegar. Como cajero de un centro comercial preferí cuidarme, pero en especial a mi familia que aún no se vacuna”, explicó Tajín, de 46 años.

El trabajador tomó el camión en Las Hilamas para vacunarse y llevar a su hijo de 4 meses a consulta a este mismo hospital.

“Aparte de la consulta vine a que me vacunaran, espero no tardarme porque entro a las 2 de la tarde y sí se me hace tarde, pues espero que lo entiendan en mi trabajo”, platicó.

Por último, Tajín pidió a las autoridades iniciar pronto la vacunación para el grupo de 30 años, pues su esposa tiene esa edad.

MCMH