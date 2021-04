León, Guanajuato.- Don Ricardo no ve, pero se asoma por una ventana para platicar con sus vecinos sobre la pandemia de coronavirus en León. La charla es sobre la vacuna COVID. El lunes muy temprano saldrá a ponérsela.

Tiene más de 60 años y el punto más cercano para vacunación contra el COVID lo tiene a una cuadra, en el CAISES de Miguel Alemán, lo que le entusiasma.

Yo no veo pero escucho en las pláticas de lo malo y cuánta gente ha muerto. En cuanto mi hija supo, me dijo que me llevaría”, comentó Ricardo a través de una reja en la ventana de su casa.