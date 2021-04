COVID León: Hacen más confortable espera en clínica 51 del IMSS

León, Guanajuato.- A las 11 de la mañana un camión de la empresa refresquera Coca Cola llegó a las instalaciones de la clínica familiar 51 del Seguro Social para apoyar con sillas y lonas para los adultos mayores que llegaban a vacunarse contra COVID.

Esta acción hizo que las personas avanzaran más rápido y pudieran estar más cómodas sin la necesidad de esperar parados, ya que algunas personas venían con bastón y andadera.

Reglan botellas de agua a adultos mayores

La aplicación de vacunas comenzó temprano, hubo personas que se formaron a las 7 de la mañana y salieron pasadas las 10.

La espera fue más llevadera para los adultos mayores que llegaron a vacunarse a la clínica familiar 51 del IMSS. Foto: Karla Hernández.

Mientras las sillas eran colocadas por Servidores de la Nación y personal del seguro, trabajadores de Seguridad Pública y Prevención del Delito repartieron botellas de agua a las personas que estaban en la fila bajo los rayos del sol.

"Atención a todas las personas que están en la fila voy a pasar a regalar una botella con agua, no se muevan yo voy hasta sus lugares para darles su hidratante", indicó una de las trabajadoras.

Mejoran organización y agilizan vacunación

Las sillas estaban listas, los asistentes pasaron con mayor rapidez, los Servidores de la Nación agilizaron la fila y revisaron de manera fluida la INE de los interesados y les indicaron dónde pasar.

Hasta el corte de la una de la tarde iban registradas 798 fichas de las cuales estaban en espera de ser pasados a la zona de vacunación, ya que se dividían en tres partes, zona de espera, registro y recuperación.

"Me trataron muy bien, si tarde un poco porque llegue temprano y en lo que pasaba y eso fueron como dos horas afuera y dos adentro ya esperando a que me tomarán mis datos más el piquete y la recuperación, pero las enfermeras muy amables y yo pues me siento bien y tranquila" platicó Leonor Chávez.

AM