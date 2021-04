Vacunas COVID León: Se forman desde el domingo, pese a recomendación de autoridades

León, Guanajuato.- Miles de leoneses decidieron pasar la noche en las calles para asegurar una vacuna contra COVID, que desde hoy se aplicará en la ciudad.

Sillas plegables o las del comedor, banquitos de plástico y hasta cubetas, todo sirvió para apartar lugar afuera de los puntos de vacunación.

El anuncio oficial de la aplicación de 147 mil 300 vacunas contra COVID en 43 módulos movilizó a los leoneses.

En los accesos de los lugares anunciados las preguntas de quienes llegaban eran constantes: horarios, forma de apartar lugar, si se usaban fichas y cuántas vacunas se aplicarían eran las más comunes.

A pesar de que autoridades llamaron a evitar hacer filas y no permanecer en ellas durante la noche, muchos optaron por amarrar su turno para recibir la vacuna COVID.

Algunas personas empezaron a tomar lugar desde las 7 de la mañana de ayer, como Rafaela Durán, presidenta de colonos de Valle de León.

Ella se ubicó en el acceso de la primaria Rosario Castellanos, pero además junto con sus compañeros del comité y otros vecinos, ayudaron a limpiar la escuela.

También establecieron un método para organizar la fila de quienes esperaban, que consistió en repartir fichas con el sello del comité, enumerar los asientos empleados para apartar lugar y hacer una lista.

No se va a quedar uno nomás de brazos cruzados y esperar a que todo nos lo den, yo estoy aqui no por acarreada, sino porque me preocupa mi bienestar, mi salud”, dijo Rafaela Durán.