No hay gente formada en el Hospital General de León

León, Guanajuato.- A la 1 de la tarde se redujo a cero la afluencia de adultos mayores que buscan vacunarse contra el COVID en el Hospital General de León.

De igual forma que en los puntos de vacunación cercanos a este centro, como la UG y el Hospital de Alta Especialidad, este hospital también operó eficazmente el proceso de inmunización.

Aplica 830 dosis contra COVID

De las 8 de la mañana a 1 de la tarde aquí se han aplicado 830 vacunas, las dosis disponibles para hoy en este centro son 1,500.

José Antonio del Río, quien acaba de ser vacunado, comentó que decidió dejar pasar un día por las largas filas del día del primer día de vacunación.

"Ayer me di la vuelta con mi sobrino y estaba llenísimo de gente, ahorita no tardé ni 20 min en que me pasaran".

AM