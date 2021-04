Felipa recuperó su trabajo y ahora también está protegida contra la COVID

León, Guanajuato.- Felipa Sánchez Bustamante tarda en recordar su nombre, está nerviosa pero contenta, al principio no creía en el biológico de AstraZeneca, ahora se dice afortunada.



Yo no quería porque eran para matar a uno y dije, pues si Dios quiere me voy, pero la voy a calar, y si Dios quiere me quedo”, contó.



Se descubrió el brazo, le aplicaron la inyección y solo hizo un gesto para ocultar el dolor del piquete.

En su trabajo que recién recuperó, le dijeron que debía acudir al Poliforum, así que llegó acompañada de su hijo, el resto del día dijo que se la pasaría descansado.

“Hasta hoy vine porque trabajo con una señora haciendo quehacer, ayer me dijo que fuera por la vacuna, que era en la Feria y por eso me vine, llevo el papel para la segunda y vea que estoy bien de salud”, comentó tras recibir la primera dosis de la vacuna AstraZeneca.

Felipa cuenta que sus vecinos y familiares con los que convive no se contagiaron, pero ella el segundo semestre del año pasado batalló por empleo.

Ahora que regresó a una de las casas donde trabaja siente que puede seguir adelante.



Esto es para nuestra salud y uno que quiere andar bien, una señora para la que trabajé me contrató porque estaba sin trabajo, lo necesitaba, bendito Dios, estoy agradecida porque nos ha ayudado mucho a salir adelante y mucha gente que no tiene trabajo”.



En Guanajuato, de acuerdo con el INEGI, 3 mil 600 guanajuatenses mayores de 60 años perdieron su empleo al finales de 2020, según la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE).

La pérdida se dio en los tres estratos sociales que maneja la encuesta, en puestos formales e informales.

Este sector fue el primero en ser atendido con más de 146 mil vacunas en 4 días de aplicación en León.