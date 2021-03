Tras 8 horas de espera, Lourdes y su mamá reciben una dosis de tranquilidad

Silao, Guanajuato.- Lourdes y su mamá, María, caminan bajo el inclemente sol del mediodía en Comanjilla después de aguantar una espera de ocho horas, pero finalmente con una “dosis de tranquilidad”: ya están vacunadas contra el COVID.

Una hija mía trabaja en una empresa de Puerto Interior y unas compañeras que son de aquí de Comanjilla le platicaron”, compartió Lourdes Rangel.

Ella tiene 68 años y acudió por su vacuna acompañada de su madre Guadalupe Sánchez, de 91 años.

Después de que recibieron la vacuna, Lourdes le pregunta a su mamá si no le duele el brazo o si le ayuda a sostenerse pero le contesta que no es necesario.

Duele un poquito, pero casi nada, hasta ahorita como que el brazo se me entumece, se siente como adormecido, leve”, comentó Guadalupe mientras camina solo ayudada por un bastón y el brazo de su hija.

Ella ya se aproxima al centenario de vida y gracias a esta primera vacuna siente que “ya tiene uno más esperanzas de vivir”, dijo con voz alegre, que se nota aunque el cubrebocas le tapa la sonrisa.

‘Se han ido muchos’

Ayer casi a las 5:30 de la mañana, salieron juntas de su casa en El Salitrillo, una comunidad a unos 4 kilómetros al suroeste de Comanjilla.

En Salitrillo, “se han ido (muerto) muchos, pero no sabemos si será de eso, no dicen nada, pero pensamos que sí, porque no los velan ni nada, nomas los acompañan y de los hospitales los llevan a sepultar”, comentó Lourdes.

Esa incertidumbre y el temor de padecer esa enfermedad que ha llevado a varios de sus vecinos a los hospitales las motivaron a vacunarse.

Llegaron poco después de las 6:00 de la mañana a la UMAPS de Comanjilla para recibir su vacuna pues a la hija de Lourdes “le dijeron que si vinieramos temprano porque había mucha gente”.

Al llegar se encontraron con decenas de personas ya esperando, por lo que tuvieron que formarse casi hasta las 2:00 de la tarde para recibir su vacuna.

Pero después de un año de pandemia y una espera de 8 horas, finalmente caminan de regreso a casa pero ya con esa “dosis de esperanza”.

MCMH