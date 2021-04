Se retrasan vacunas contra COVID en León por avería de camión de la Sedena

León, Guanajuato.- El retraso de la vacunación contra el COVID en algunos de los 43 puntos que fueron habilitados en León para recibir a las personas mayores se debió a problemas mecánicos con un vehículo de la Secretaría de la Defensa Nacional.

Así lo informó el delegado de programas sociales del Gobierno Federal Mauricio Hernández.

“La vacuna estaba en los nodos de congelación, la vacuna estaba desde ayer en León pero no puede trasladarse si no hay un operativo de la Sedena que la respalde y Sedena tuvo un percance, durante tres horas no se pudo resolver, fue un problema con un camión que llevaba a los efectivos.