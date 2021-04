Amanecen abuelitos en las filas, entre frío y hambre 

León, Guanajuato.- Con casas de campañas, tortas, medicinas y mucha paciencia, fue como más de mil personas llegaron a formarse en los alrededores de la clínica familiar del ISSSTE para obtener una vacuna contra COVID.

La mayoría, adultos mayores, sortearon el frío y hasta el hambre, que comenzó a 'calar' a las 5 de la mañana.

De todo tipo de anécdotas surgieron entre las filas, desde el desempeño del equipo León, los caídos por el COVID-19 y la estrategia de las familias para apartar lugares en los distintos puntos de comunicación.

"Nosotros que fuimos a Celaya, nos tocó una fila similar, hay que tener paciencia, a ver si para las 2 estamos fuera, hay que tener paciencia", dijo Don Cruz Medina, vecino del Mayorazgo.

Los automóviles sirvieron como camas emergentes, sobre todo para quienes llegaron a las 8 de la noche, y terminaron torcidos por los duros bancos de plástico.

La gente soportó el frío toda la noche y madrugada

"Si quiere vaya a dormirse al carro", ofreció el señor Ramírez el asiento de su Chevy 2004, que tiempo atrás, fue el auto que llevó a urgencias a uno de sus familiares, también víctima del COVID.

Un año que se resumió en un día; el día en que la esperanza de la población vulnerable regresó y hasta les dio un poco de alivio. Muchos compartieron sus recuerdos, sobre todo los del parque Manzanares, que antes fue un centro deportivo, y creció junto con sus vecinos.

La presencia de la policía, tránsito fue casi permanente, de vez en cuando salieron a atender emergencias.

La vacunación en León arrancó este domingo, y decenas de personas se organizaron para obtener una vacuna para su adulto mayor.

Hay confusiones entre los adultos mayores

Otros, se pusieron inquietos, pues en algunos puntos entregaron fichas, lo que los llevó a dudar si alcanzarían lugar.

"Entonces, ¿nos vamos para allá, o qué hacemos?, dices que ya tienes ficha, ¿nos esperamos aquí?".

Los demás, dejaron de ver noticias, para evitar alarmarse ante una posible escasez. Lo que fue un rumor.

"Si llevo un año en pandemia, qué más da un día más", agregó Gonzalo Pedroza.

Las canciones, algunos vídeos de Facebook, amenizaron las horas entre el frío y los primeros rayos del sol.

Luego del frío reciben los primeros rayos del sol

A las 6:30 de la mañana, el clima descendió, y puso a prueba la resistencia de los adultos mayores; unos fueron relevados por sus hijos, que pidieron permiso para faltar a sus trabajos.

Unos compartieron sus experiencias de COVID-19: "Es lo más horrible que he sentido, bendito Dios estoy aquí, esperando la vacuna. Me quedó un asco por el café, de gustarme tanto, ahora no lo soporto", platicó Reina, mientras guardó lugar a su madre de 73 años.

A las 7:16 de la tarde, una mujer entregó fichas, hasta ese momento, más de 600 personas recibieron un papel y mantener un orden, previo al arranque.

A las 8 de la mañana, una brigadista del ISSSTE dio indicaciones de mantener su lugar y esperar su turno, el arranque sería 8:30 de la mañana.

