Vacunas COVID en León hoy 6 de febrero: Se acaban en dos centros de vacunación

León, Guanajuato.- Hoy se de febrero se terminaron las vacunas contra COVID en dos de los 43 centros de vacunación que se establecieron en León.

Se trata de los puntos de vacunación ubicados en la comunidad de Nuevo Valle de Moreno y el de la plaza de la ciudadanía Praxedis Guerrero en la colonia Periodistas Mexicanos.

La Secretaría de Salud informó que en ambos puntos la vacunación concluyó ayer pues se agotaron las dosis que se tenían programadas para esos dos puntos.

En el caso de la plaza de la Ciudadanía Praxedis Guerrero, desde anoche se comenzó a avisar que hoy ya no habría vacuna, pero no todos los ciudadanos recibieron el mensaje por lo que varias personas han llegado durante la mañana.

Nos dijeron que viniéramos a vacunarnos pero ya no hay vacunas, que no saben el motivo de porque ya no hay y que hasta nuevo aviso”, comentó Carmen Hernández quien acudió esta mañana y se encontró con la sorpresa de que ya no había vacunas.