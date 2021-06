Vacunas Celaya: Esperan que pronto regrese la normalidad

Celaya.- Cada persona que asiste a la vacunación tiene una historia que contar, en esta ocasión un sacerdote y una ama de casa cuentan el porqué decidieron asistir por su vacuna, cómo esto les da más confianza y sobre todo esperan que la pandemia pronto acabe.

El padre José Antonio Mendoza, de la parroquia de San Felipe de Jesús, señaló que el servicio fue ágil, llegó temprano y señaló que la vacuna no le dolió.

Yo soy diabético, de repente es como el dolorcito de la insulina que me inyecto, incluso solo arde un poquito, como si fuera chile, es lo que se siente, un poco adormilada mi mano, pero creo es parecido al dolor de la vacuna contra la influenza”, comentó el padre.

Supo que su párroco se puso la vacuna de CanSino, que es de una dosis, y sí tuvo síntomas de fiebre y que le dolió mucho, sin embargo, la que le pusieron a José Antonio es Pfizer, en dos dosis, y probablemente sea por eso que no le dolió.

Comentó que él pensaba ir desde el primer día, pero le avisaron que había mucha gente en todos los centros, por eso decidió esperar al segundo día y que la fluencia fuera menor.

Hay menor afluencia, espero que sea porque ya se vacunaron y no porque no quieran venir a vacunarse, ya esperaba con ansias la vacuna, el año pasado yo me infecté (de covid-19) junto con el señor cura y algunos familiares, sí la pasamos medio mal, por eso decíamos que cuando llegará será una bendición vacunarnos”, comentó.

Espera que con esta vacuna las cosas se normalicen, ya que ha visto cómo la gente se ha ido alejando de la iglesia, aunque poco a poco se han abierto, mucha gente ya no regresó.

“Mucha gente enojada porque se les murió alguien y se sintieron no escuchados por Dios, otra gente por la situación de violencia que vivimos en el país, es un coraje que tienen, nos toca platicar con mucha gente y vemos ese enojo, ese desánimo, desaliento y es necesario que se normalice la situación” resaltó.

Y espera que la gente tome consciencia, si bien asisten a los tianguis, bares, antros o fiestas, mejor ir a la iglesia, que se cuidan las medidas, como el número reducido y la sana distancia.

La vacuna nos da un poco más de esperanza, y también pidiéndole al Señor alcanzar la inmunidad, por eso invito a todos mis hermanos que vengan a vacunarse, no lo tomen a mal, como sacerdote he escuchado cada tontería como que esto es obra de satanás, nos tratan de esterilizar, que nos van a implantar un chip, y yo les digo vénganse a vacunar, ya que si no hacemos lo que nos toca, Dios no hará lo que puede hacer con nosotros, humanamente vente avacunar, que de lo demás Dios se encargará”, finalizó.

Laura Pérez señaló que el servicio fue muy rápido, la atendieron en máximo 20 minutos, 15 en lo que esperaba la reacción de la vacuna y otros 5 en lo que se la ponían.

Sí duele, la verdad, sí me dolió el piquete, pero bueno, todo por salud, estuve pensando en ponerla, me considero una persona sana pero por algo es”, comentó.

Por lo que meditó y decidió ponerse su vacuna. Comentó que varios familiares sí estuvieron contagiados de Covid-19, pero nada grave, y por eso también decidió ponerse la vacuna.

Al final, invitó a la gente a que se vacune, para quitar el virus, mismo que tiene a todos agobiados, y tener una vida normal.

Soy ama de casa, no trabajo pero me gusta hacer deporte y lo tuve que hacer en casa, cuido a mi nieto y pobrecito, él no ha estado yendo al kinder y mejor lo tenemos en casa, aunque haya perdido el año, y yo creo que a todos nos afectó de alguna manera”, finalizó.

