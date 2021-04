Celaya.- A partir de hoy se comenzarán a aplicar 44 260 vacunas contra el COVID-19 de primera y segunda dosis en Celaya.

El subdelegado regional de Programas del Bienestar, Gerardo Sierra Ríos, contestó las principales dudas sobre la vacunación en Celaya, y señaló que habrá 39 250 vacunas de Pfizer disponibles de segunda dosis, por lo que se garantiza la aplicación a todas los adultos mayores que ya recibieron su primera dosis.

¿Los centros de vacunación serán los mismos que en la aplicación de la primera dosis?

Sí, será Conalep, Universidad de Celaya, Unidad Deportiva Miguel Alemán Valdés, Instituto Tecnológico de Celaya, IMSS Los Olivos, antiguas instalaciones de la feria, Auditorio Francisco Eduardo Tresguerras, Centro Impulso Social de Villas del Bajío, Campus de la Universidad de Guanajuato, Centro Impulso Social de Villas del Bajío, Escuela Primaria Leandro Valle en Rincón de Tamayo y Escuela Primaria Niños Héroes en San Miguel Octopan.

¿Tengo que acudir al mismo centro de vacunación en donde recibí la primera dosis?

Sí. No es obligatorio pero hacemos una recomendación respetuosa para que así sea. A estos puntos van a llegar el mismo número de vacunas que llegaron en el primer ejercicio, por eso es importante que los adultos mayores acudan al mismo punto donde se les aplicó la primera dosis.

¿Cuáles son los requisitos para aplicar la segunda dosis?

Para nosotros bastará que lleven su comprobante de primera dosis.

¿Qué hago si perdí mi comprobante de primera dosis?

Tienen que llevar su identificación oficial. No habrá mayor problema, buscaremos en el sistema y nos saldrá que ya fue vacunado, pero para agilizar, por eso les pedimos que acudan con su comprobante.

¿Cuántos días se aplicarán las vacunas?

La farmacéutica Pfizer nos da un límite de hasta cuatro días. Pensamos que nos iremos hasta el cuarto día, es decir, hasta el día domingo pero no en todos los puntos, probablemente solo en un par de puntos y la mayoría habrá de cerrar el sábado.

Las personas que están en estado de postración ¿tienen que volver a registrarse para que se les aplique la segunda dosis?

Tenemos ya un registro, desde el primer día tendremos una coordinación adecuada para que se organicen las rutas y se pueda atender a estas personas.

Si me aplicaron la primera dosis de Pfizer en otro municipio, ¿puedo ir a Celaya a que me apliquen la segunda dosis?

No. Solo llegará el número total de dosis que se aplicaron en la primera dosis. Hacerles la recomendación a todas las personas a que esperen en el punto que se vacunaron.

Además habrá disponibles 5 010 vacunas de Pfizer para los adultos mayores que no fueron inmunizados por cualquier razón la vez pasada.

¿Cuáles serán los puntos de vacunación de las vacunas de primera dosis?

Habrá vacunas de primera dosis en los 13 puntos de vacunación. En un primer momento se había informado que solamente en cuatro, después se modificó y se informó que era necesario distribuir las primeras dosis en todos los puntos.

¿Tengo que tener 60 años cumplidos o si nací en 1961 puedo vacunarme?

Vamos aplicar el criterio general, tienen que tener los 60 años cumplidos, pero si llegamos a percibir un fenómeno como el de León, en donde no llegaba gente, podremos evaluar la posibilidad de vacunar a aquellos adultos mayores que cumplen años este año y nacieron en 1961, pero solamente en ese supuesto,

¿Tengo que llevar comprobante de domicilio para aplicarme la primera dosis?

No, con su credencial del INE basta para nosotros.

Si desde la vez pasada me registré en la página de mi vacuna y no pude acudir a vacunarme, ¿me tengo que registrar nuevamente?

No, porque el sistema no genera un nuevo folio, si una persona ya se registró e intenta volverse a registrar el sistema le dirá que ya fue registrada esa CURP y no se genera un nuevo folio.

¿Se aplicarán vacunas a adultos mayores de otras ciudades?

Aplicaremos el mismo criterio, si llegan adultos mayores foráneos los habremos de atender hasta que no haya gente de Celaya, que son los que tienen prioridad.

¿Cómo puede recibir la vacuna de primera dosis una personas en estado de postración?

Hago la invitación para que en los centros de vacunación acudan familiares, amigos o vecinos, a solicitar a Servidores de la Nación que los registren. El Municipio también puso a disposición los números del DIF y es otra de las opciones.

