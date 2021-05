Irapuato.- La maestra Lucero Ayala Cabrera, de Uriangato, a pesar de haber recibido su vacuna anti covid y estar muy emocionada por ello, considera que aún no se encuentra preparada para regresar a clases.

Comentó que ella acudió desde Uriangato para ponerse la vacuna, pues trabaja allá en la Telesecundaria 792, sin embargo, dijo que el viaje que realizó y el tiempo de espera no fue tanto, pues salió de su casa a las 10 y a las 11:30 ya estaba vacunada.

“Nosotros salimos como a las 10 de allá de Uriangato y pues ya hasta vacunada esto, una hora y media, la verdad es que está muy bien la organización”, refirió.

Mencionó que se encontraba contenta por recibir la vacuna, pero también sentía paz, pues sabe que si se llega a contagiar no va a tener síntomas fuertes.

“Afortunadamente no me he contagiado, pero si llega a pasar se que no me va a dar tan fuerte como a otras personas les ha sucedido”, dijo.

Considera que aunque está vacunada, aún no es el momento de volver a clases, pues falta que toda la población reciba su dosis y esto es un factor muy importante para que baje el índice de contagios.

Aunque está feliz, piensa que no es momento de regresar a clases.

La pandemia le cambió la vida drásticamente, pues fue un giro completo, ya que en casa tiene a sus hijos, sin embargo, tuvo que acoplarse para adaptarse a lo que le tocó vivir.

“Al inicio fue complicado el cambio de lo presencial a lo digital, pues no estábamos preparados, todo era presencial, cuando pensamos que iba a ser un mes o dos meses, se fue alargando y tuvimos que ir buscando los medios tecnológicos que en muchos lados no los tiene”, indicó.

En el caso de sus alumnos, contó que hubo un problema de que algunos de ellos no pudieran conectarse, ya que al estar en una comunidad la escuela muchos no tienen acceso a internet.

Te puede interesar: Vacuna COVID Guanajuato maestros: Gabriela Hernández prefiere trabajar que jubilarse

“Al inicio era por llamadas y ahorita lo estamos haciendo por Whatsapp, pues es la unica forma, los papás hacen el sacrificio de poner una recarga y podernos comunicar por ahí”, agregó.

egutierrez@am.com.mx