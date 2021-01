Vacunas contra Covid-19: piden a federación prioridad para Guanajuato

Guanajuato.- Aunque las dosis de vacunas que posiblemente lleguen al estado en los próximos días no serán suficientes para todo el personal médico, miembros de sindicatos de salud del estado solicitaron a la federación dar prioridad a Guanajuato en la llegada de vacunas al ser uno de los estados más afectados por el virus.

Luego del anuncio de la Secretaría de Salud de Guanajuato (SSG) de la posible llegada de 22 mil dosis de la vacuna Pfizer contra el coronavirus, miembros diferentes secciones del Sindicato Nacional de Trabajadores de Salud de Guanajuato coincidieron en que debe ser prioridad distribuirla entre quienes están en la primera línea de batalla.

Indicó que solo del Instituto de Salud Pública del Estado de Guanajuato (ISAPEG), son más de 22 mil 500 trabajadores en todo el estado, por lo que contemplando a todas las instituciones médicas (privadas y públicas) señaló que las dosis no serán suficientes por lo que pidió dar prioridad al Bajío.

Que no se politicen los temas de salud, que no se politice un tema tan delicado como es la vacuna, dejen de ver los colores es el momento de apoyar, sabemos de la buena voluntad… Ya no estamos pidiendo, estamos suplicando la llegada de más dosis”, señaló Rodíguez Contreras.