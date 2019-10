'Vacunas no las compra el Estado, sino la Federación': Gobernador

Guanajuato.- El desabasto de vacunas del esquema básico de vacunación en Guanajuato se debe a que la Federación no realizó este año la compra anticipada de los biológicos, declaró el gobernador del estado, Diego Sinhue Rodríguez Vallejo.

Además, el mandatario estatal aseguró que el Gobierno del Estado trabaja con la Federación para solucionar el problema.

Las vacunas no las compra el Estado, las compra la Federación. Es un programa federal y ellos son quienes las compran. Ahí es donde estamos teniendo problemas porque no hubo una compra anticipada. Se está trabajando con la Federación y nosotros estamos en toda la disposición de meterle recurso y de irlas a comprar a donde sea si hace falta", afirmó.

En este sentido, destacó que las vacunas no son como el resto de los medicamentos que se tienen en las farmacéuticas, pues las vacunas se deben comprar bajo pedido y estas sólo las elaboran laboratorios internacionales bajo una vigilancia sanitaria.

Para que las vacunas estén bien hechas y que no causen efectos secundarios a los pacientes ahí hay un periodo de prueba, tardan los laboratorios en entregarlas 6 meses. Entonces no es que podamos ir a la vuelta de la esquina y comprar las vacunas que no está comprando la Federación", recalcó.