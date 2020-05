Van 77 detenidos por no respetar medidas contra Covid-19

Irapuato.- Del 24 de abril a la fecha, en Irapuato fueron detenidas 77 personas por no respetar las medidas de higiene obligatorias como el uso de cubrebocas y por insultar o agredir a elementos de Policía Municipal.

El secretario de Seguridad Ciudadana, Pedro Cortés Zavala, comentó que la ciudadanía ha tomado conciencia de la importancia de acatar las medidas ante la emergencia sanitaria generada por el Covid-19.

Refirió que el mayor número de remisiones se realizó durante el fin de semana que se estableció dicha medida y que en los últimos días sólo 8 personas han sido detenidas por desacatar las indicaciones y agredir a los elementos.

Cortés Zavala dijo que los operativos de revisión se aplican en toda la ciudad, y pese a que cada vez más ciudadanos acatan las medidas, aún han encontrado renuencia en la zona sur, en colonias como La Lupita, Los Álamos, 12 de diciembre, Nuevo México, y algunas otras cercanas.

Además, en la zona norte han tenido complicaciones para que la gente use el cubrebocas en vía pública, en colonias como Las Heras y Santa María por mencionar algunas.

El Secretario de Seguridad agregó que en la zona oriente, en colonias como Mir, Che Guevara, Lucio Cabañas y algunas cercanas, también se les ha complicado que la gente cumpla con las medidas de higiene.

Asimismo, dijo que los expertos en materia de salud han señalado que esta es la semana más crítica de la pandemia en México, cuando habrá más casos, por lo que exhortó a la ciudadanía a seguir cumpliendo las medidas preventivas.

A veces se le da mucho el enfoque de seguridad y no es así, es un tema de salud principalmente, que nosotros estamos coadyuvando, el llamado es a apoyar las recomendaciones que está haciendo la Secretaría de Salud para que usen el cubrebocas, para que se queden en su casa, que no salgan si no tienen que hacerlo”, enfatizó.