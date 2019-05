Van contra el acoso en el transporte público en León

León.- Después de cuatro meses de reuniones entre el Instituto Municipal de las Mujeres y los Transportistas Coordinados de León para solucionar la problemática de acoso en el transporte público ya se capacitarán a los operadores de los camiones para que sepan como actuar ante una situación de acoso.

Más de mil 700 operadores y operadoras del transporte público se estarán capacitando, esta intervención durará dos años, lo que se busca es que sea una campaña permanente y sumar a más sectores de la población.

Estas capacitaciones comenzaron el viernes de la semana pasada y su objetivo es que los operadores también tengan un protocolo de actuación ante una situación de acoso, sin embargo no se puede capacitar a los más de mil 700 operadores al mismo tiempo, lo que se hará entonces es capacitar a los conductores por grupos de 25 a 30 personas cada viernes.

Asimismo detalló que la capacitación está a cargo de una abogada y una psicóloga, quienes les explican temas como: los derechos humanos de las mujeres, qué pasa con el acoso sexual, qué implica el acoso, herramientas jurídicas de las mujeres, entre otros.

El primer acercamiento con la dirección de movilidad fue en febrero de este año, en esta reunión se planteó la problemática, las necesidades y las posibles soluciones alcanzables que podrían ejecutar este mismo año.

Lo primero fue realizar un levantamiento de mil encuestas en las estaciones de transferencia, esta dinámica iba dirigida únicamente a mujeres sobre acoso en el transporte público.

Los resultados de las encuestas aún se desconocen, pero la idea es que tanto el instituto como organizaciones de la sociedad civil se reúnan para revisar los resultados y así plantear soluciones que respondan a las necesidades de los usuarios.

Con las encuestas el objetivo es socializar esta información y a la par se presentarán las propuestas... Las mujeres siguen viviendo situaciones de acoso, eso es una realidad que no se puede negar Hay que visibilizar la situación, porque lo que no se habla parece que no existe”, explicó Méndez Morales.