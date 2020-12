Van familiares de jóvenes desaparecidos en Irapuato a la mañanera en busca de ayuda

Irapuato, Guanajuato.- Familiares de los cinco jóvenes desaparecidos el pasado 8 de diciembre en el barrio de Santa Anita de Irapuato acudirán este miércoles a la conferencia mañanera del presidente Andrés Manuel López Obrador para pedir apoyo en la investigación.

Esto, luego de acudir a las instalaciones de la Fiscalía regional de Irapuato y no recibir respuesta sobre los avances en la investigación.

En un principio tenían planeado acudir a la Ciudad de México ayer, pero optaron por ir primero a la Fiscalía para conocer los avances.

Emilio Arroyo Servín, familiar de uno de los jóvenes desaparecidos, comentó que fueron recibidos pero les dieron muy poca información.

Nos entregaron algo de información , pero volvemos a lo mismo, son palabras , las cámaras no sirven, están en negro, me enseñó las cámaras, en algunas donde se ve el carro, otras están en negro”.

Señalo que de alrededor de 15 videos que les mostraron, seis se veían completamente negros, además que la calidad es muy mala y no se logra apreciar claramente lo que sucede, pues la imagen era muy borrosa.

Me siguen diciendo lo mismo, que están investigando, trajeron a varias personas a declarar, ¿pero eso que?, pueden traer a 20 mil personas a declarar pero eso no dice nada, no dan un dato coherente de dónde los tienen”, refirió.

Comentó que de los videos mostrados, todos los que se les enseñaron corresponden a diferentes horarios y no existe alguno que concuerde con el 8 de diciembre a las 11:27 de la noche, hora en la que ellos creen que desaparecieron por sus últimas conexiones.

Emilio dijo que saldrán por la madrugada rumbo a la Ciudad de México para llegar a Palacio Nacional.

Las respuestas no existen, no hay, las cámaras no funcionan, no sirven, ¿qué está pasando? cada vez hay más desaparecidos, ayer cuatro niñas, hoy otro desaparecido, ¿qué está pasando en Irapuato y Guanajuato?”, reclamó.