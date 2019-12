Van funcionarios de tesorerías 'a la escuelita'

Guanajuato.- Con el objetivo de cerrar el paso a los funcionarios públicos improvisados en las tesorerías municipales el Congreso del Estado prepara aplicar una certificación.

El presupuesto es limitado y es una obligación aplicarlo con el mayor impacto social.

Hay municipios que avanzan en sus procesos y capacitación, dijo, y otros atorados.

Algunos tirados a la hamaca que nada más estiran la mano a la Federación y al Estado y que por otro lado no quieren cobrar sus ingresos propios, el Predial es el más importante, y no le quieren meter a mejorar los sistemas, capacitar a su gente”.

El Congreso les rechazó a ayuntamientos varias de las iniciativas que planteaban en las Leyes de Ingresos de 2020, por lo que algunos funcionarios quedaron molestos, comentó la panista, “pero no venían bien soportadas, no vamos a aprobarlo así”.

Recordó que este año cambió la dinámica de las Juntas de Enlace Financiero a las que convoca el Congreso a los ayuntamientos y no fueran solo dos reuniones formales sino un acompañamiento permanente para darles mejores herramientas.

Pero hay funcionarios que no se capacitan y que son nuevos en la función pública.

Si el día de mañana el Alcalde quiere contratar a alguien sepa si tiene o no la certificación, si cumple con el conocimiento básico o no. Sino cada tres años hay cambio de gobierno, cambian funcionarios y a veces ponen a los cuates y no a quienes tienen las habilidades para desempeñar una función en la Tesorería”.