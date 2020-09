Varían perspectivas de maestros sobre regreso a clases

Celaya.- Dos maestras, una de escuela pública y una de privada, trabajan bajo dos diferentes perspectivas de cómo es el regreso a clases; en uno se ha avanzado, y en otro parece ser cada vez más complicado.

"Pues como escuela particular bien, como que los papás hicieron el esfuerzo por comprar laptops o tablets y todo mi grupo se conecta estoy en un horario de 8:15 a 1:45 dando clases con los niños”, comentó.

Dijo que los pequeños han respondido bien, y no se les deja tareas para no cargar trabajo, solamente lo que hacen durante la jornada laboral.

Pero no me puedo quejar, creo que me está yendo bien, era más relajo cuando íbamos a terminar el ciclo, ya que siento que estábamos más preparados, pues nos capacitaron y los papás pues ya estaban conscientes de cómo se iba a regresar y todos pusimos de nuestra parte”, puntualizó.