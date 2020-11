Varían vacunas en unidades médicas de Celaya

Celaya.- La falta de medicamentos y vacunas en tres unidades médicas de la ciudad es variada, en algunas sí hay ciertas medicinas, en otras no y no se sabe cuándo puedan llegar. Derechohabientes comentaron la misma situación, algunos están contentos, otros tienen que buscar otras alternativas.

La primera que se visitó fue la Unidad Médica Familiar no. 59 del IMSS que está ubicada en Los Olivos, aquí, personal de salud comentó que sí hay vacuna trivalente y hexavalente, para recién nacidos y niños menores de un año.

Hexavalente sí hay por el momento, y la de triple, es partir del año, también hay, pero solamente respetando el horario que tenga el bebé, si es de mañana es de 8:30 a. m. a 2:30 p. m., y si es de la tarde es de 2:30 p. m. a 7:30 p. m.”, dijo la enfermera.

Una de las mujeres que acudió comentó que está bien contenta con el servicio y la atención, y que hasta el momento no le han negado ninguna vacuna.

El segundo lugar que se visitó fue la Clínica del Issste en la ciudad, aquí se comentó que no hay vacuna contra la influenza hasta nuevo aviso.

Iba a llegar el día 3, pero no llegó, (¿será para población general o de riesgo únicamente?) y estamos esperando indicaciones de cómo va a ser”, comentó el joven.

La única que están aplicando por el momento es la de neumococo para adultos. En la Clínica de Crónico Degenerativas se habilitó un módulo de vacunación que es para la vacuna antes mencionada.

En algunas clínicas aún no llegan las vacunas.

Y en la clínica se aplican las vacunas para los pequeños, en los horarios de 9 de la mañana a 1 de la tarde.

Aquí también una mamá en compañía de su pareja y un pequeño en brazos dijo que no ha tenido hasta el momento problemas con las vacunas.

Finalmente, se visitó la Unidad Médica Familiar no. 49 del IMSS, donde se dijo que la vacuna de la influenza no la tienen por el momento, que aún no llega y esperan esté la próxima semana. Y se estará aplicando solamente a población de riesgo y cuando termine ya será para la población general.

De igual manera la vacuna para los pequeños antes de los cuatro años, la tienen.

Los horarios que estamos manejando es de 8 de la mañana a 12 de la tarde, y en la tarde de 2:30 a 6 de la tarde, se recomienda que acudan al turno que les corresponda”, señaló el personal.

Jazmin, derechohabiente, comentó que sí ha tenido problemas con la vacuna de tuberculosis, ya que no hay.

Es el pleito que tiene aquí ahorita, ya que no tienen y no nos han dado fecha, por lo que voy a checar si la compro en otro lado, le comenté a la enfermera si podía esperar, y me dijo que sí afecta que no se la pongan, pero ellos no pueden hacer nada, porque en ningun lado de Guanajuato la tienen, no solo nosotros, y yo creo la tenemos que comprar aparte”, señaló.

Y finalmente, una mujer, que también iba saliendo, señaló que ya pudo vacunar a su hijo, pero sí tardo bastante en llegar las vacunas.

