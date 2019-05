¿Vas a correr al Parque Metropolitano?, podrían hacerte un descuento

León.- La regidora del PRI Vanesa Montes de Oca solicitó al Ayuntamiento que se baje la cuota mensual para corredores en el Parque Metropolitano, pero no ha tenido respuesta positiva.

En la sesión de Ayuntamiento de este jueves pidió al alcalde Héctor López Santillana una audiencia para que reciba a un grupo de corredores y se logre un descuento a quienes por muchos años han utilizado las instalaciones del parque.

La cuota del año pasado era de 337 pesos al mes, a partir de este año tiene se pagan 740 pesos para hacer uso de las instalaciones y del estacionamiento; en total 200 corredores acuden a diario al parque en diferentes horarios.

Me acerqué con el Alcalde y me dijo que lo vieron con el Consejo del Parque, y el consejo y el director me dijeron que les podían hacer un descuento, pero a los corredores se les sigue siendo insuficiente (el descuento), de pagar 740 pesos les ofrecían que pagaran 690 pesos”.