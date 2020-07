Ve Córdova complicado realización del Festival Internacional del Globo

León, Guanajuato.- Ante el comportamiento de la pandemia de Covid-19, el exsecretario de Salud Federal, José Ángel Córdova Villalobos, consideró que debe valorarse la realización de eventos como el Festival Internacional del Globo (FIG) en noviembre en León.

En entrevista en vivo con AM, se le preguntó sobre la conveniencia de realizar eventos como el Festival Internacional de Cine, del 18 al 27 de septiembre, en Guanajuato y San Miguel de Allende; el Festival Internacional Cervantino, del 14 de octubre al 1 de noviembre, principalmente en la capital; y el FIG del 13 al 16 de noviembre.

A mí me parece que no, aun y cuando todavía faltan algunos meses, octubre y noviembre se va a complicar otra vez porque no habrá desaparecido totalmente el coronavirus, todavía no creo que tengamos una vacuna, y además empieza a haber la temporada de casos de influenza y será más complicada la situación”, expuso.