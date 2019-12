Ve Diego gravísima violencia en estado y pide no politizar

Guanajuato.- El gobernador Diego Sinhue Rodríguez Vallejo reconoció ayer que el problema de la violencia es “gravísimo” en Guanajuato.

Señalado en la ‘mañanera’ presidencial como uno de los mandatarios estatales que menos asisten a las reuniones diarias de seguridad, Diego Sinhue dijo que se trata de un ataque político de Morena.

Pero no convenció a la periodista Denise Maerker, que lo cuestionó una y otra vez.

“Acabo de decirlo, acabo de agradecerle al Presidente que nos regrese a la Marina, por eso me extraña que es un tema que no se había politizado y que yo siempre he pedido que no lo politicemos, porque es gravísimo el tema de la seguridad”.