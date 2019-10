Ve incierto acuerdo para modificar Presupuesto de Egresos para Guanajuato

Guanajuato capital.- Para Juan Carlos Romero Hicks, coordinador de diputados del Partido Acción Nacional (PAN) en Guanajuato, es incierta la posibilidad de que se puedan lograr acuerdos en la Cámara de Diputados para modificar el Presupuesto de Egresos de la Federación y lograr proyectos para Guanajuato.

No puedo dar certeza porque mucho depende de la voluntad del Ejecutivo Federal, en diciembre fue la frustración no le cambiaron prácticamente un peso y lo que hemos estado insistiendo es que hay aspectos que no están debidamente atendidos, entonces vamos a hacer el esfuerzo, sin embargo la mayoría tiene los números para cambiar o no cambiar necesitamos construirlo con ellos”, dijo.