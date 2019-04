Vecinos de Villas de Bernalejo temen robos a casa habitación

Irapuato.- El temor a sufrir un nuevo robo a casa habitación aqueja a los vecinos de Villas de Bernalejo.

A pesar de habitar en una zona con ingreso controlado, vecinos que habitan los diferentes Cluster de avenida del Picacho, en el Fraccionamiento Villas de Bernalejo son Blanco de robos a casa habitación, denunciaron.

Algunos han sido víctimas del delito en más de una ocasión, motivo por el que han decidido romper las normas del fraccionamiento y pensar en levantar bardas, poner cámaras entre otras medidas de seguridad.

Los señores, Alberto Alejandro palomo Rodriguez y Sandra Yazmin Jiménez Hernandez, son uno de los varios casos que se han presentado en la zona, en días pasados ingresaron en su domicilio y robaron joyas, ropa, entre otros objetos.

TEMEN POR SU SEGURIDAD

La verdad es que tengo miedo, acabamos de comprar la casa con mucho esfuerzo y nos pasa esto, no entendemos como es posible, si se supone es un fraccionamiento cerrado, tenemos sospechas de que podría ser algún trabajador de la cinstructora", señaló la señora.

Estos clustres donde vecinos han sido víctimas, no están ocupados en su totalidad aún hay muchas casas sin habitar.

La pareja explicó que desafortunadamente el fraccionamiento no les mostró apoyo.

No hicieron nada, ni revisaron a los trabajadores, ni me pueden comprobar que no tengan antecedentes penales", señaló.