Vecinos de la Obregón dicen sentirse agredidos tras pintas de presuntas feministas

León.- Vecinos de la colonia Obregón dijeron sentirse agredidos con las pintas y mensajes a favor del aborto legal que, presuntamente grupos feministas realizaron en el Templo de San Nicolás Tolentino en el Barrio Arriba.

¿Por qué meten en todo a la iglesia? Esas mujeres no tienen ningún principio ni ningún valor para la sociedad puesto que no se respetan ellas y no nos respetan a nosotros.