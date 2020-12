Ven dos años de claroscuros y grandes retos

Guanajuato.- A dos años del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, políticos y empresarios de Celaya e Irapuato dividen opiniones.

Y es que, mientras que los regidores de Morena señalan que han sido dos años buenos, de lucha y cambios que nunca antes se habían visto, otros regidores y empresarios señalan que el mayor reto es la seguridad y el desarrollo económico, siendo dos años de claroscuros.

Juan Carlos Oliveros, regidor del Partido Verde Ecologista de México, señaló que en estos primeros dos años del sexenio se ha extrañado la inversión en infraestructura para impulsar el desarrollo en Guanajuato y reconoce que en materia de seguridad se ha actuado con mayor determinación, sobre todo en Celaya.

“Los retos creo que tienen que ver con mejorar la colaboración y el entendimiento entre los municipios, los estados y la Federación y entender que lo que no se trabaja desde lo local, difícilmente tendrá buenos resultados, pues México es un país tan diverso que necesita la suma de todas sus expresiones y representaciones para avanzar en los grandes retos que tenemos como país”, señaló.

Externó que se debe empoderar a los municipios y a la sociedad civil con presupuesto y el respaldo del Gobierno Federal y no apostarle a debilitar las instituciones locales que tanto esfuerzo ha costado construir.

El empresario celayense Jorge Rincón consideró que es un gobierno con buenas intenciones, pero que no ha podido encontrar el equilibro entre la generación de la riqueza y la distribución de la misma.

Por ello, espera que estos dos años sirvan como experiencia y que se pueda aplicar para que realmente se logre alcanzar en la realidad lo que tanto han prometido y que México sea un mucho mejor país del que fue hace dos años.

“Invito a todos los ciudadanos a que no caigamos en divisionismos estériles y trabajemos por sacar a México adelante”, resaltó.

El regidor independiente, Mauricio Hernández, comentó que han sido dos años de grandes retos, uno de ellos en el tema económico, ya que desde el 2019 no hubo un crecimiento de la economía nacional, y que incluso hubo una contracción del 0.1%, que después se profundizó a niveles importantes derivado de la crisis mundial como parte de la crisis pandémica.

Y coincidió que el tema importante y elemental es la seguridad y como los registros de asesinatos han aumentado, y todo ello no contribuye a generar un ambiente de gobernabilidad que el país necesita.

“Lo importante es la visión hacia el futuro, el país enfrenta estos retos y requiere la unidad de los actores políticos y sociales para poder avanzar, no podemos seguir con una polarización política a pesar de que se viene el proceso electoral, por el contrario, se tiene que cerrar filas, unir coincidencias, ya que lo que está en riesgo es México y ante ello jamás se debe anteponer interés políticos ni de grupos, es un llamado a la unidad”, finalizó.

Finalmente, Juan Yudico, presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), externó que el gobierno federal deja mucho a deber en estos dos años.

“Aplaudimos muchas de las cosas buenas que han hecho nuestros gobernantes y señalamos las que no, infortunadamente, son pocas las certezas que ha tenido y muchas las torpezas, como la destrucción de muchas instituciones que servían de apoyo y trabajaban muy bien, no eran perfectas, pero sí perfectibles y desaparecieron totalmente”, señaló.

Además, lamentó la desaparición de los fideicomisos que apoyaban a la ciencia y educación y al desarrollo.

Políticos y empresarios de Irapuato consideran que el trabajo del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, durante sus primeros dos años de gobierno, no ha sido el mejor.

Guadalupe Solís, presidenta del comité municipal del PRD, comentó que en estos dos años lo único que se ha encontrado es que el Presidente tiene cifras que sólo él conoce, mientras que el resto de los ciudadanos ven su verdadera crisis económica, de salud y de violencia.

“Creo que más allá de que si yo lo apruebo o lo desapruebo, yo creo que la ciudadanía es la que a final de cuentas ve los estragos que ha hecho el Gobierno Federal, y en ese sentido yo creo que el gobierno se encuentra reprobado”, dijo.

Héctor Carlo León Ramírez, presidente de la Cámara Nacional de Comercio (Canaco) Irapuato, dijo que AMLO, en sus dos años de gobierno, deja mucho a deber en el tema económico y el manejo de la crisi sanitaria.

Mencionó que el presidente debe voltear a ver todos los sectores socioeconómicos, pues no puede enfocarse en la pobreza extrema y destruir la fuente de riqueza.

Asimismo, explicó que sus estrategias de acabar con la corrupción son bienvenidas, sin embargo, se tiene que revisar que sí se lleven a cabo.

Por otra parte, el obispo de la Diócesis de Irapuato, Enrique Díaz Díaz, comentó que López Obrador tiene muchas buenas propuestas, como acabar con la corrupción, la atención a los pobres y su deseo de estar con todos.

“Sin embargo, pues esto parecería que queda en buenos deseos, que queda en propuestas y que en la realidad estamos más pobres, en realidad sigue habiendo corrupción y no se ha atendido a las necesidades más graves de nuestra nación, parecería que las decisiones se toman como capricho”, indicó.

Por su parte, la regidora obradorista, Bárbara Varela, señaló que si Andrés Manuel hubiera sido presidente desde el 2006, “no tendríamos tanto que reconstruir”.

“Nunca hubo tanto ejercicio de la justicia social en este país como en los últimos dos años de gobierno. Si bien la seguridad sigue siendo el gran pendiente, no hay un rubro de la administración pública federal donde no haya un gran avance, y ese rumbo tiene que continuar el resto del sexenio y en la economía social, relaciones internacionales, agroenergía, no hay un rubro sin avances contundentes”, externó la regidora celayense.

Asimismo, añadió que el gran reto es el control de la pandemia y a mediano plazo la vacunación.