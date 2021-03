Ven lejos semáforo verde para Guanajuato... siguen aglomeraciones

León, Guanajuato.- En una semana, los casos activos de COVID-19 en Guanajuato pasaron de mil 587 a mil 609, el 81% (mil 312) se concentra en 17 municipios, entre estos los corredor industrial.

Pablo Sánchez Gastelum, director de Salud Pública del Estado, señaló que aunque se trata de 22 casos más en comparación con los registrados hasta el 19 de marzo, mil 587, este incremento demuestra que la entidad está lejos de alcanzar el semáforo verde.

"Habíamos tenido un patrón de disminución en el número de casos y para este comparativo ya no perdimos, al contrario tuvimos un aumento porque esto no significa que vamos como la gente piensa, a la baja y rumbo al semáforo verde. Eso todavía está muy lejos de suceder", señaló.

Agregó que actualmente el porcentaje de positividad de las pruebas para detectar COVID-19 es del 33%, todavía alta, por lo que exhortó a la población a no confiarse y no salir a vacacionar en Semana Santa.

En este sentido, advirtió que escenarios como el del pasado jueves en Guanajuato capital por el Día de las Flores no favorecerán a controlar la pandemia.

"Estos escenarios no nos van a llevar a buen puerto, a pesar de que se use cubrebocas no hubo sana distancia, hay un descontrol y no hubo una coordinación para estos temas. Es muy complicado si como población no entendemos que debemos evitar esto.

Si uno ve esto es muy fácil entender donde nos contagiamos. Todo mundo quiere salir, sabemos que son días santos, todo mundo piensa en playa pero no es momento para hacerlo. Aguantemos un poco más, literalmente nuestra vida y la de los nuestros está en riesgo", subrayó.

Respecto al avance de la vacunación, el secretario de Salud, Daniel Díaz Martínez, señaló que el calendario de vacunación propuesto por la Federación presenta un rezago significativo y puntualizó que a la fecha en Guanajuato se han aplicado 231 mil 945 en 34 municipios.

También consideró que lo ideal es que se hubieran vacunado municipios grandes como León antes del próximo periodo vacacional, ciudad para la que todavía no hay fecha para que lleguen las vacunas e inmunizar a personas de la tercera edad.







Municipios con más casos activos de COVID-19

León 350

Irapuato 171

Guanajuato 128

Salamanca 119

Celaya 108

Dolores Hidalgo 71

Acámbaro 57

San Miguel de Allende 53

Valle de Santiago 50

Silao 36

San Felipe 33

Salvatierra 32

San Luis de la Paz 30

Pénjamo 27

Uriangato 27

San Francisco del Rincón 13

Cortazar 7