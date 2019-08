Ven vacío de poder en Celaya

León.- El coordinador de los diputados locales de Morena, Ernesto Prieto Gallardo, acusó que ante la grave crisis de inseguridad en el municipio de Celaya se nota un vacío de poder de las autoridades locales.

“Hay ausencia de Estado de Derecho en Celaya, y los principales responsables son las autoridades estatales y municipales, la Guardia Nacional apenas está incorporándose a las tareas, haciendo lo que le corresponde y poco a poco se verán resultados favorables en todo el Estado. Pero falta que se pongan las pilas las autoridades municipales, pero sobre todo las estatales”, declaró el político salmantino.

Y cuestionó al gobernador Diego Sinhue Rodríguez de no trabajar con la intensidad que se demanda.

Pide a Gobernador visitar municipios

“El Gobernador está ausente desde hace mucho tiempo, no le gusta salir a territorio, a diferencia del presidente López Obrador no tiene un ritmo de trabajo importante, una o dos actividades al día y ya se cansa. Es un Gobernador joven, está fuerte, quisiera que tuviera la capacidad de trabajo del Presidente. Ojalá que se pusiera a recorrer el Estado a ras de tierra y no solamente en el helicóptero”, comentó.

También lo comparó con el delegado federal de Programas Integrales de Desarrollo, Mauricio Hernández Núñez, quien dijo que va por una segunda vuelta a los 46 municipios de Guanajuato.

El nivel de inseguridad es insostenible y hay un Gobernador sin carácter y sin determinación”, dijo.

Y reiteró sus críticas a la labor y permanencia de los titulares de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, Álvar Cabeza de Vaca Appendini, y al Fiscal General del Estado, Carlos Zamarripa Aguirre.

Invitan a Silao

El legislador local, acompañado del exalcalde panista de Silao y excandidato de Morena a ese cargo, Carlos García Villaseñor, convocaron a conferencia de prensa para invitar a militantes y simpatizantes de Morena a una reunión con la presidenta del Consejo Nacional de Morena, Bertha Luján Uranga.

La cita es el sábado a las 4:30 de la tarde en la Expo Feria de Silao y esperan a mil personas.

La aspirante a dirigir Morena hablará de los “Retos y Perspectivas como partido en el Gobierno”.