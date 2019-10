Vende partido Colosista despensas caducadas

León.- Vecinos de la colonia Las Arboledas denunciaron que presuntos miembros del Partido Colosista les vendieron despensas caducadas.

Los afectados explicaron que el domingo 20 de octubre, luego de la asamblea de dicho partido en el centro social de la colonia, corrió la voz sobre la venta de despensas.

Aseguran que presuntos miembros del Partido Colosista las ofrecieron en 70 pesos, pero que en realidad valían de 250 a 300 pesos.

“Se fue pasando la voz, hasta las personas de las despensas estaban repartiendo unos papelitos que decían algo del partido Colosista y en esa casa había un letrero de la venta de despensas.

“Nosotros compramos dos pero está todo caducado. Con que nos hubieran dado cosas de la canasta básica pero que sirvieran”, dijo una mujer.

“La soya es bien barata y el arroz parece polvo. Yo al inicio dije, pues está bien el precio, así nos ayudamos y pensé que querían el dinero para levantar ese partido”, comentó Epifanía Salazar, afectada.

Los perjudicados señalaron que una vecina de nombre Lupita prestó su casa para anotar en una lista a los interesados y recibir el pago, lugar donde también se repartieron los productos el sábado.

AM acudió al domicilio donde la mujer indicó que una persona llamada Abril le pidió el favor de prestar su casa y aseguró no le ofreció nada a cambio; dijo que al menos 30 personas compraron.

No sé sus apellidos ni nada, ya no tengo su contacto, me bloqueó. Yo lo hice por ayudar, aquí sólo estuve apuntando a la gente y entregando las cosas”, manifestó la mujer que se negó a confirmar su nombre.