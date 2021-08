León, Guanajuato.- Las oficinas del SAT León y todas las de Guanajuato están saturadas, por lo que es imposible atender a todas las personas que quieren registrarse al régimen fiscal y a quienes realizan trámites de representación.

Desde inicio de la pandemia las citas se redujeron en 60% y la entidad a nivel nacional se excusó en la centralización de su sistema al Gobierno Federal y la baja de su personal por medidas sanitarias.

Esto generó un mercado negro de venta de citas por región operado por personal interno y agencias que se dedican a rastrear espacios disponibles en internet para acapararlos.

Las citas se venden en 200 a 600 pesos de acuerdo con testimonios recabados por periódico AM y en un recorrido por las oficinas de León.

Miguel Padilla es estudiante y para trabajar en vacaciones necesita tener su firma electrónica y facturar. Pensó en trabajar en una plataforma de taxi ejecutivo, pero sin poder facturar tampoco puede avanzar en su plan de vida.

La verdad ha sido un poco complicado agendar la cita porque está muy saturado y no he podido agendarla, busque agendarla para otro trámite a ver si así me dejaban hacerlo, pero no funcionó”, aseguró el joven.