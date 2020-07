Ventas en Plaza del Comercio Popular han bajado hasta 80%

Irapuato.- A casi un mes de su apertura las ventas de los comerciantes de Plaza del Comercio Popular han disminuido hasta un 80%, esto por las medidas que la Dirección de Mercados otorgó de solo abrir ciertos días a la semana.

Aarón Pérez, vendedor de artículos para celulares, comentó que las ventas han sido menores a lo que regularmente vendían antes de la contingencia, pues ahora solo vende un 20% de lo que antes, además de que solo pueden abrir ciertos días, pues esas fueron las medidas que acordaron.

Tenemos permiso de solo abrir un día si y un día no, entonces mañana no me toca abrir, entonces si nos pasa a perjudicar, por qué. Yo como accesorios para celular también esta muy competido aquí”, dijo.

Mencionó que esto le afecta en el tema de pagos de servicios y de la renta, pues estuvieron cerca de 100 días cerrados, por lo que también tuvo que despedir a su trabajadora y ahora el ponerse a vender.

Juan Antonio Martínez, quien vende perfumes y relojes, comentó que sus ventas también disminuyeron un 80% y esto le ha ocasionado pensar en sacar de estudiar a sus hijos, pues con lo que gana en su local es con lo que paga la escuela.

Señaló que sus bajas ventas se deben a la poca gente que acude, pues el nota que al día entran alrededor de 200 personas a la plaza, pero no todos compran, aparte que la poca gente que entra al ver los locales cerrados se sale pues no hay mucho que ver.

La gente a lo mejor no viene porque hay muchos locales cerrados, por qué nos están dejando trabajar un día sí y un día no, si te fijas los pasillos están solos, nosotros pedimos que ojalá nos dejaran trabajar diario por qué no hay gente y los clientes que teníamos se nos están yendo al ver cerrado el local, ya no viene”, dijo.