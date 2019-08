Vetan a empresa por abandonar 4 obras en León

León.- La dirección de Obra Pública solicitó al Ayuntamiento 10.3 millones de pesos para poder concluir obras en proceso de recesión.

Se trata del caso de la empresa Era Architect SA de CV quien abandonó cuatro obras.

Con la finalidad de llevar las obras a buen término Obra Pública solicitó el recurso para concluirlas. La idea es que ese mismo recurso sea devuelto al Municipio con lo que se recupere de la sanción a la empresa.

No es que dejarán todas las obras incompletas, si no que ya no podemos esperarlas, abandonaron la obra e inicio el proceso de recesión administrativa", afirmó el director de Obra Pública, Carlos Cortés Galván.