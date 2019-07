Viajaba con sus amigos y hombres armados les quitan el auto

Celaya.- Un joven denunció el robo con violencia de su vehículo y solicitó ayuda a la ciudadanía para tratar de localizarlo, luego de que hombres con armas largas lo sometieran junto con tres acompañantes en la avenida Constituyentes en Celaya.

El afectado señaló que el domingo por la madrugada circulaba con tres amigos sobre la avenida Constituyentes con dirección al oriente de la ciudad de Celaya, en su automóvil marca Mazda 3, color blanco, con placas 549-ZSY del Estado de México.

Señaló que iban por la lateral del puente entre el Eje Juan Pablo II y una empresa refresquera cuando vieron que los rebasó un vehículo Beetle color rojo, sin placas, el cual se detuvo de repente delante de ellos cerrándoles el paso.

Eran minutos antes de la una de la mañana, se percataron que se trataba de un asalto cuando se bajaron dos hombres con armas de fuego largas, quienes los encañonaron y obligaron a que se bajaran del auto.

Cuando vi que se frenó pensé: 'Qué le pasa a este wey si no hay nadie adelante', cuando vi que se bajaron dos con armas, pensé, esto ya valió madre, mi primer instinto fue echarme de reversa, pero cuando nos encañonaron, mejor me bajé y les dije que ahí estaba el carro, que no quería problemas”, señaló el joven afectado.