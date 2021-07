Guanajuato.- Políticos nacionales como Vicente Fox y Diego Fernández de Cevallos también criticaron a Andrés Manuel López Obrador (AMLO) por sus declaraciones sobre que Carlos Zamarripa debe ser removido de la Fiscalía del Estado.

Diego Fernández de Cevallos criticó al Presidente Andrés Manuel López Obrador por su declaración, que en general dijo que no era posible que un funcionario lleve 12 años en el cargo, cuando no ha dado buenos resultados.

“El tartufo dijo que deben remover al Fiscal de Guanajuato por sus malos resultados, que si fuera empresa privada ya lo hubieran despedido. En ese caso, a él nunca lo hubieran elegido”, expresó Diego Fernández de Cevallos.

Vicente Fox opinó en el mismo sentido. Citó la frase de López Obrador: “Si fuera gerente, ya lo hubieran corrido con esos resultados”. Y agregó un comentario suyo: “Oye genio ¿y ya viste tus resultados?”.

Así lo expresó López Obrador al inicio de la conferencia mañanera de ayer:

“Debe renovarse en Guanajuato, es mi opinión respetuosa de la soberanía del Estado, a las instituciones encargadas de garantizar la paz y la tranquilidad de los habitantes.

“Es evidente que no hay buenos resultados, Guanajuato es de los estados con más violencia y desde hace bastante tiempo. Y no es posible que no haya ninguna mejora, sobre todo en el caso de homicidios y lleve 12 años el Procurador (Fiscal) de Guanajuato”, dijo AMLO.