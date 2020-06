VIDEO. Inspector de Fiscalización quita mercancía a artesanos y huye

Celaya.- Rosa Mabel García Ríos, artesana originaria de San Miguel Chimalapa Oaxaca, denunció que el lunes personal de Fiscalización le robó 14 bolsas tejidas y 2 mil pesos en efectivo.

A través de dos videos difundidos en redes sociales se puede observar cómo el personal jalonea a la mujer. También se puede ver cómo toman del carrito donde exhibe su mercancía las bolsas y corren.

Me jalonearon, me tiraron el banco y no me dejaron nota, a las dos horas regresan y me quieren dar la hoja rosa, yo le dijo ¿dónde están mis 14 bolsas y mi dinero?", comentó la artesana.

Con la voz entrecortada señaló que no tiene dinero para su renta, ya que desde hace dos años vive en la ciudad, se vino a vivir a la ciudad a raíz del sismo del 2017 donde perdió su propiedad.

En la radio me dieron una despensa, con esto he comido durante tres días, y ahorita con 20 pesos llegué, dice mi hija ¿cómo nos vamos a regresar mami?, Yo no sé, pero Dios es grande y nos va a ayudar", contó

Ayer acudió a presidencia y habló con la directora de Fiscalización, quien también se habría portado grosera con ella

Me dijo la maestra ¿qué es lo que tu quieres?, yo le dije que no eran manera de cómo mandó a su gente a que me robaran, porque prácticamente fue un robo, 'no señora, nosotros tenemos pruebas ¿qué pruebas tiene usted?' (me dijo), yo no tengo pero la gente sí, ellos grabaron" externó.

Cabe señalar que en la hoja que le entregaron solo estipula que decomisaron cinco bolsas, por lo que la artesana pregunta dónde está lo demás, incluyendo el dinero.

’Tú no me vas a enseñar a cómo hacer mi trabajo, ni decir lo que tengo que hacer’, eso me dijo la de Fiscalización, y como me estaban regañando, yo me salí.

Si me hubieran dicho de otra manera, llegado de otra manera es distinto, porque no son maneras, lo mejor yo lo hubiera aceptado pero como agarraron mis cosas no, porque solamente un ratero lo hace así", acusó.

Ahora la artesana no sabe qué hacer, ya que le quitaron el dinero que usaría para pagar su renta, comer, sobrevivir y poder pagar el medicamento de su hija.

Era para pagar la renta y no me han devuelto nada, y cuando pasa el mes no pasa un día sin que te estén cobrando, yo me metí a vender por necesidad, porque lo necesito, tengo hambre también, soy humano, tengo una hija que le hicieron una cirugía en noviembre" finalizó.

