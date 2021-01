Viernes sangriento para todo Guanajuato y León: matan a 17 personas

Guanajuato.- Seis personas fueron asesinadas ayer en León en cuatro distintos hechos.

Colonia La Herradura

Los cuerpos de dos personas envueltos en bolsas de plástico fueron localizados en calles de la colonia La Herradura, cerca de El Rosario.

Hasta ayer la Fiscalía General Regional A no confirmó si se traban de hombres o mujeres ni las causas del deceso.

El hallazgo fue reportado minutos después de la medianoche de ayer sobre la calle Sable casi esquina con Freno.

Vecinos reportaron al Sistema Único de Emergencias (911) sobre un bulto sospechoso en dicho cruce.

Policías municipales confirmaron que se trataba de dos cuerpos humanos, por lo que delimitaron la calle con cinta amarilla y como protocolo pidieron una ambulancia.

Paramédicos solo constataron que las víctimas no contaban con signos vitales.

Agentes del Ministerio Público iniciaron las indagatorias correspondientes y abrieron una carpeta de investigación, mientras que peritos de la Fiscalía General del Estado recabaron diversos indicios que fueron anexados para su análisis.

En Los Castillos

Dos jóvenes murieron en un ataque a balazos, en Los Castillos. Uno falleció en la casa donde ocurrió el ataque y la otra víctima, al llegar a la clínica.

Este hecho sucedió alrededor de las 5 de la tarde de ayer sobre la calle Tzintzuntzan casi esquina con Del Cobrador.

Varios jóvenes estaban reunidos en una casa cuando sujetos armados irrumpieron y les dispararon varias veces.

Uno de ellos identificado como Jonathan y otro como Miguel, resultaron heridos.

Vecinos salieron de sus casas apenas escucharon las detonaciones.

Autoridades detuvieron a dos, pero no se confirmó que fueran los presuntos responsables.

Testigos dijeron que vieron que los responsables correr hacia la calle Calakmul.

“Yo me iba a bajar detrás de ellos, pero mi papá me detuvo, que porque me iban a disparar. Ahí supe que eran Los Vagos”, dijo un familiar.

Oficiales de la Policía Municipal acordonaron el área para evitar el paso de curiosos que pudieran contaminar evidencias.

Paramédicos de Protección Civil confirmaron el deceso de “Jhony” y trasladaron grave a Miguel, con heridas de bala en rostro, cuello y abdomen; por lo que murió al llegar al hospital.

Agentes de la Guardia Nacional resguardaron el lugar mientras elementos de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) se hicieron cargo en la escena para continuar con las investigaciones.

Personal de Servicios Periciales inspeccionó dentro y fuera del inmueble para levantar los indicios.

En colonia Santa Cecilia

Un hojalatero fue asesinado a balazos en la colonia Santa Cecilia.

El crimen ocurrió minutos después de las 8 de la noche de ayer sobre la calle Río de Los Castillos casi esquina con Cuenca Florida.

Alejandro estaba con algunos amigos y su esposa cuando varios hombres llegaron y, sin mediar palabra, les dispararon.

Todos corrieron para refugiarse, pero Alejandro resultó herido. Los atacantes escaparon en una camioneta negra.

Testigos reportaron el hecho al Sistema Único de Emergencias (911); dijeron haber escuchado al menos siete disparos.

Los policías no tardaron en llegar y, tras confirmar el hecho, pidieron apoyo médico.

Un grupo de oficiales implementó un fuerte operativo por la zona en busca de los agresores, pero hasta el cierre de esta edición no se confirmó ninguna detención.

Luego de que la víctima fue atendida por los socorristas, se confirmó su deceso.

La zona fue acordonada para evitar que los indicios fueran contaminados.

Agentes de la Unidad Especializada en Homicidios se hicieron cargo para continuar con las indagatorias.

Buscaron testigos que les pudieran dar más detalles sobre los responsables.

Fallece tras ataque

Uno de los dos muchachos que fueron atacados a balazos el pasado jueves en el Fraccionamiento Hidalgo falleció.

Se trata de Luis Manuel, de 21 años, quien murió horas después tras haber ingresado a la sala de urgencias.

La agresión ocurrió alrededor de las 8:30 de la noche en la esquina de las calles Luna y Zinapécuaro.

El otro lesionado es Jorge Armando, de 20 años, quien fue reportado grave.

Y matan a ocho en el resto del Estado

Ocho hombres fueron asesinados ayer a balazos en distintos hechos registrados en siete municipios de la entidad.

Por la madrugada un panadero fue ejecutado en Manuel Doblado mientras repartía su mercancía.

Vecinos hallaron un “encobijado” en la comunidsd de Segunda Fracción de Crespo, en Celaya.

Sujetos armados balearon una carnicería en Apaseo el Alto y mataron a un hombre; también resultó una mujer con heridas graves.

Otro varón fue ultimado cerca del Relleno Sanitario de Purísima.

Dos civiles muertos, un ministerial lesionado y cinco detenidos fue el saldo de un enfrentamiento armado en Irapuato.

Un jovencito de 18 años fue acribillado en la comunidad de El Peñón, en Apaseo el Grande.

Por último hubo otro asesinato en Valle de Santiago.

En ninguno de los homicidios hay detenidos, pero autoridades ministeriales ya investigan para conocer tanto la identidad de las víctimas como el paradero de los asesinos y el móvil de los crímenes.

Todos los cadáveres fueron asegurados por personal del Servicio Médico Forense (Semefo) para realizarles la necropsia de ley y conocer las causas precisas de los fallecimientos.