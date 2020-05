Vigilan llegada de paisanos a comunidades de Irapuato

Irapuato.- Desde hace un mes se ha vigilado la llegada de 107 “paisanos”, que arribaron a comunidades rurales de Irapuato, señaló la directora de Salud Municipal, Rosa María Carmona Nieto.

Estas acciones se realizan en coordinación con personal de la Jurisdicción Sanitaria VI, con sede en Irapuato.

Carmona Nieto dijo que conforme llegan personas del extranjero a comunidades rurales a visitas familiares, el comité de salud de cada comunidad y los delegados rurales hacen un reporte a las autoridades municipales, que a su vez reportan la situación a la Jurisdicción Sanitaria.

Ahorita han llegado como 17 personas más, se va notificando día con día dónde están, ¿qué hacemos? se les dan las recomendaciones, independientemente a que traigan sintomatología o no se aíslen por lo menos en lo que se les revise y verifique que no vayan a traer alguna patología, que no vaya a ser portadores asintomáticos”, refirió.