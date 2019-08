Vinculan a proceso a excontadora de diócesis de Irapuato por abuso de confianza

Irapuato.- La jueza de oralidad Yolanda Frausto González determinó vincular a proceso a Paloma Celeste González Rodríguez, ex contadora de la diócesis de Irapuato, por el delito de abuso de confianza.



Esto a pesar de que Ministerio Público de la Fiscalía General del Estado la acusa del delito de robo desde el 2016 por la cantidad de 18.6 millones de pesos que desaparecieron de una cuenta bancaria.



De igual forma determinó que los otros dos acusados por la Diócesis de Irapuato por la desaparición del dinero, no fueran vinculados a proceso ya que el hecho de haber cambiado los cheques de la cuenta del obispado no era considerado un delito.



El Ministerio Público solicitó un plazo de tres meses para presentar pruebas y cerrar la investigación, lo cual fue aceptado por la jueza y será el 27 de noviembre cuando concluya.

Piden medidas cautelares

De igual manera pidió medidas cautelares para que Paloma Celeste González no saliera del país ni del municipio de Salamanca para evitar una sustracción de la justicia, lo cual fue catalogado como absurdo por la defensa ya que ha estado presente en todas audiencias.



El delito de abuso de confianza puede alcanzar de uno a siete años de prisión de llegar a comprobarse de acuerdo al Artículo 316 del Código de Procedimientos Penales.



En la audiencia que comenzó a las 10:39 de la mañana y concluyó a las 7:36 de la noche, con un receso de tres horas, la jueza Yolanda Frausto explicó al momento de sus conclusiones que no existía ningún dato que indicará que Paloma Celeste utilizó los recursos de los cheques que firmaba en su beneficio.



Aunque aclaró que la excontadora dispuso más allá de lo que estaba facultada en perjuicio de la Diócesis de Irapuato.

Pruebas de enriquecimiento

En la audiencia los defensores de Paloma Celeste presentaron una nueva prueba del enriquecimiento inmobiliario del exapoderado del obispado José Gerardo Velásquez Solís, una propiedad en el centro de Irapuato que adquirió en 2012 con una superficie de casi mil 400 metros cuadrados sobre la Avenida Guerrero donde actualmente se ubican unos locales comerciales.



Sin embargo, la jueza apuntó que para su resolución no tomó en cuenta los documentos de las diversas propiedades con que cuenta el sacerdote, por que varias de ellas fueran adquiridas en otros años cuando no tenía el cargo de apoderado del obispado.



También fue clara al determinar que no existía ningún dato de prueba de que el dinero cobrado por Paloma Celeste en 145 cheques de la cuenta del obispado en una sucursal de Banbajío en Salamanca, por un monto de 17.5 millones, se haya entregado al padre José Gerardo y del obispado Rubén Herrera.



El abogado defensor de la ex contadora del obispado, Luis Martín López Guevara, declaró que no compartían la decisión de la jueza porque se le planteó un escenario parcial.

Tenemos que partir que se planteó a su señoría que es parcial, evidentemente por la ausencia de información que se dijo en la audiencia sobre la Comisión Nacional Bancaria y de Valores para plantear un escenario completo, no compartimos la decisión pero entendemos la justificación de su señoría, por eso podemos solicitar medios naturales de impugnación", aseguró el defensor.



Añadió que el hecho de que no se hayan vinculado a proceso a los otros dos acusados de nombre Gregorio N y Juan Román N, es por excelente trabajo que hizo la defensoría.



Antes de dar por concluida la audiencia, la jueza de oralidad pidió a Paloma Celeste que debe mantenerse ubicable y que por obligación tiene que acudir a todas las citas mientras se lleve el proceso, de lo contrario se interpretará que pretende abstenerse de la acción de justicia.

