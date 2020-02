Vinculan a proceso a policías municipales por tentativa de homicidio contra estatales

Celaya.- Por el delito de homicidio en grado de tentativa en agravio de oficiales estatales, dos Policías Municipales de Celaya fueron vinculados a proceso, derivado del ataque ocurrido la noche del domingo 2 de febrero, en la carretera Panamericana.

En audiencia de imputación y vinculación de este lunes, se informó que quedaron vinculados a proceso los policías municipales Carla y Aurelio, por el delito de homicidio en grado de tentativa.

Esto tras el hecho ocurrido el domingo pasado, cuando se recibió el reporte de que dos oficiales de las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado (FSPE), resultaron lesionados tras ser atacados a balazos por los tripulantes de al menos dos vehículos.

El suceso tuvo lugar sobre la carretera Panamericana a la altura de la comunidad de Crespo en Celaya, lugar a donde llegaron varias patrullas de la Policía Municipal en apoyo, aunque esto sólo generó una trifulca entre ambas corporaciones. Los municipales fueron desarmados y detenidos por obstruir la labor policial.

Participaron en ataque

De acuerdo a los oficiales estatales, fueron atacados luego de que los siguieran en una patrulla los agentes Carla y Aurelio, quienes llevaban encendidas las torretas y al momento de apagarlas, dieron la señal para que los atacaran, además de que supuestamente éstos también participaron en la agresión a balazos.

Durante el juicio la defensa alegó que la torreta no estaba conectada y por lo tanto no pudieron prenderla y apagarla como señalaron los agraviados, así como no hubo pruebas de deflagración de pólvora y por lo tanto se desconoce si efectivamente accionaron sus armas en ese momento.

Defienden hay inconsistencias

Asimismo, el abogado defensor argumentó que tras los peritajes, se pudo determinar que el ataque fue de forma lateral y no desde la parte trasera, en donde se ubicaban los policías municipales.

Señaló que los agentes de FSPE indicaron que la patrulla que supuestamente los atacó decía ‘Policía Municipal’ aunque la que ellos tripulaban decía ‘Policía Rural’, además de fueron puestos a disposición del Ministerio Público (MP) por el delito de obstrucción de la labor policial y no por homicidio en grado de tentativa.

Pese a ello, el Juez de Control y Garantías consideró pruebas suficientes los testimonios y peritajes para determinar la vinculación a proceso en contra de los dos Policías Municipales, quienes permanecerán en prisión preventiva durante el tiempo que dure el proceso.