León, Guanajuato.- El presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), otra vez demandó un relevo en la Fiscalía General del Estado de Guanajuato al mando de Carlos Zamarripa Aguirre.

Así lo expresó al inicio de la conferencia mañanera de este viernes 16 de julio:

“Debe renovarse en Guanajuato, es mi opinión respetuosa de la soberanía del Estado, a las instituciones encargadas de garantizar la paz y la tranquilidad de los habitantes."

Es evidente que no hay buenos resultados, Guanajuato es de los Estados con más violencia y desde hace bastante tiempo. Y no es posible que no haya ninguna mejora, sobre todo en el caso de homicidios y lleve 12 años el Procurador (Fiscal) de Guanajuato”, dijo AMLO.

Así respondió AMLO a pregunta del periodista Arnoldo Cuéllar, colaborador del Laboratorio de Periodismo y Opinión Pública (PopLab), quien le expuso que, por investigar asuntos sobre la inseguridad en la entidad, ha sido espiado al intervenir sus comunicaciones.

Mencionó que por este hecho presentaron denuncias ante la Delegación de la Fiscalía General de la República (FGR) en Guanajuato y no han sido escuchadas. La dependencia declinó investigar y se lo derivó al Fiscal del Estado, “al que creemos nos espía”, acusó.

Arnoldo le puso en contexto de que en Guanajuato hay un Delegado de la FGR Encargado de Despacho y que el coordinador General de Delegados de la FGR, Germán Castillo, está ahí desde época del general Rafael Macedo de la Concha, desde la época del desafuero.

“¿Puede ser viable el combate a la corrupción cuando instancias, aunque son autónomas, conservan funcionarios de los regímenes más nefastos de este País?”, fue la pregunta.

Aunque la pregunta se refería a la FGR, AMLO abrió fuego contra el Fiscal local:

No es posible, si fuese (Carlos Zamarripa) gerente de una empresa con esos resultados ya lo hubiesen corrido, hablando en plata, más si se trata de un asunto tan delicado como es la seguridad pública, donde está de por medio la vida de la gente”, agregó AMLO.

Pide AMLO a la FGR, ‘que lo revise’

Respecto a que la FGR haya declinado investigar la denuncia, anotó: “Y pedirle también a la Fiscalía General de la República, respetando su autonomía, que revise lo que corresponde al fuero federal, porque sin duda cuando las autoridades no actúan con rectitud, con honestidad, cuando no hay frontera entre delincuencia y autoridad, no se avanza”.

Andrés Manuel López Obrador puso como un ejemplo el caso de la Fiscalía General del Estado de Veracruz (donde al final se pudo cambiar al Fiscal), y todo porque se nombraron y blindaron a fiscales estatales por largos periodos “y eso se debe de revisar”, insistió.

A partir de que cambió el Fiscal, ahí están los datos, una disminución de los índices delictivos en Veracruz”, apuntó.

Refirió que en 2022 habrá una consulta popular para preguntar si quieren que continúe o que renuncie el Presidente de la República, la revocación de mandato que ya está en la Constitución. “¿Cómo entonces legalmente se va a mantener a un funcionario por 12 ó 15 años?”, dijo. Arnoldo apuntó que serían 19 en el caso de Guanajuato y AMLO agregó:

“Diecinueve imagínense, todo esto lo crearon para afianzar la impunidad, son cosas que hay que revisar, y tienes toda la razón y ojalá las autoridades de Guanajuato, el Gobernador (Diego Sinhue Rodríguez Vallejo) actúen y tomen decisiones."

El Gobierno no puede estar secuestrado por facciones, por intereses de grupo, nada de que una secta es la que domina y los jefes líderes de la secta tienen privilegios, son los que mandan, el Gobierno es para proteger a todos”, puntualizó AMLO.

Sostuvo que sus dichos no son una invención, ahí están los datos que lo corroboran. Anotó que los homicidios son delitos del orden común y las fiscalías estatales deben investigar.

