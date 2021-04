Con detención de ‘El Marro’ homicidios en Celaya han disminuido, asegura Diego Sinhue

Guanajuato.- En Celaya los homicidios han ido descendiendo y se está trabajando en coordinación con autoridades federales en materia de seguridad, aseguró el gobernador Diego Sinhue Rodríguez Vallejo al ser cuestionado sobre el ranking en el que este municipio fue considerado el más violento del mundo.

También destacó que es necesario revisar la metodología de este análisis desarrollado por el Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia Penal, pues dijo que en ocasiones se contabilizan delitos dolosos y culposos, lo que incrementa los números.

ADEMÁS: Violencia en Celaya no para, en abril han asesinado a 29 personas

Hay que hacer un análisis profundo de esta metodología, no la desestimo, por supuesto hay que revisarla, hay que revisar porque luego nos ha pasado en otras ocasiones, no digo que sea el caso, no hemos tenido el tiempo para revisarla… en otras ocasiones te suman homicidios dolosos con culposos, es decir con accidentes de transito y demás y esto hace que te suba el número”, subrayó.