Irapuato, Guanajuato.- Empresarios de Irapuato concuerdan en que en el municipio hay un problema de seguridad y violencia que debe atenderse, pero también señalan que el ranking publicado por el Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y Justicia Penal A.C. tiene inconsistencias.

El presidente de Cámara Nacional de la Industria de Transformación (Canacintra) Irapuato, Javier Toledo Lagunes, dijo que no tiene seguridad de que el ranking presente o no inconsistencias, sin embargo, si considera que se debe trabajar más por la seguridad en Irapuato y la entidad.

Como guanajuatenses nos apena que nuestras ciudades aparezcan en esos rankings y sobre todo basados en una metodología, entonces es bien importante no hablar de percepciones sino de datos duros, creo que tenemos que seguir trabajando contra eso, no solamente fue Irapuato, fueron otras ciudades del Estado”, dijo.

Señaló que este tipo de información pone en alerta a los sectores económicos, pues la seguridad social y pública juegan un papel importante en este sector.

Lagunes Toledo indicó que quizá las estrategias de seguridad no han funcionado como se esperaba, pero que nunca es tarde para reconsiderar y generar un diálogo efectivo entre las autoridades de los tres órdenes de gobierno y la sociedad.

Creo que en estos momentos que son políticos más es cuando debemos plantearnos lo que hemos hecho bien, pero más lo que hemos hecho mal en el cuidado del no crecimiento de esta violencia, olvídate ya de los ranking internacionales, es lo que vive nuestra gente, es lo que vive el empresario, es lo que viven todos, desde el político más encumbrado hasta la persona más humilde, todos estamos bajo el mismo ambiente de violencia”, refirió.

Por su parte, el presidente de Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) Irapuato-Salamanca, Antonio Rivera García, destacó que este ranking no puede ser confiable, pues no coinciden las cifras de homicidios que emiten autoridades oficiales y observatorios ciudadanos que se basan en esta información oficial.

Dijo que tras conocer la información de las 50 ciudades más violentas a nivel mundial, solicitó datos oficiales de homicidios, encontrando un fuerte contraste entre lo que publica el Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia Penal A.C y las cifras del Observatorio Ciudadano Irapuato ¿Cómo Vamos?

Rivera García dijo que también hay inconsistencias en el número de habitantes que tiene Irapuato, pues el Consejo dice que hay más de 800 mil y en realidad el censo de Inegi señala 592 mil habitantes, cifras que tampoco coinciden en otras ciudades de Guanajuato.

El presidente de Coparmex enfatizó que este tipo de información que no está sustentada en cifras oficiales genera una mala percepción y afecta al sector empresarial.

Creo que no es justo, creo que hay mucho esfuerzo, hay mucho trabajo atrás y no se reconoce, nada más se ve lo rojo, también nos afecta para traer inversiones, empresarialmente si digo que no estamos muy de acuerdo con este reporte”, puntualizó.