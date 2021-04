Guanajuato.- La Embajada de Estados Unidos prohibió de nuevo a sus empleados venir al sur de la carretera 45D, o sea la libre, en el tramo Celaya, Salamanca e Irapuato.

Esto lo hizo en un comunicado oficial de ayer donde informó que actualizó su restricciones de viaje para personal de Estados Unidos que visita Guanajuato por asuntos oficiales.

En su comunicado, la embajada explica que la violencia en el estado de Guanajuato, principalmente en el sur, en los límites con Michoacán, es motivada por el robo de combustible de Pemex y sus proveedores.

Entrevistado hoy al respecto, el gobernador Diego Sinhue Rodríguez Vallejo reconoció la existencia de dicha prohibición en ese tramo carretero.

(...) dice que tengan cuidado en el tramo de la carretera 45 D, no dice que no vengan a las ciudades, que es carretera federal, que extremen precauciones en el tramo de la carretera 45D. Es un tramo federal y estamos trabajando en eso".

"No hay alerta para visitantes"

No obstante, el gobernador afirmó: "No hay alerta. Si te fijas, hay 5 Estados en donde pide que no vengan y no aparece Guanajuato. Y luego hay 11 Estados que dice que vengan, pero bajo su propio riesgo. Y tampoco aparece Guanajuato”.

"No existe alertamiento de la Embajada a visitantes, sólo existe que extremen precauciones en la carretera 45D en el tramo Celaya-Salamanca, que es federal".

