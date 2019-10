Violencia no detiene a bikers

León.- La violencia que se vive en el estado no fue impedimento para que miles de bikers llegaran a León para participar en la Motofiesta.

Las noticias difundidas en medios de comunicación y redes sociales sobre la inseguridad en algunas zonas de Guanajuato no calaron en el ánimo de los miles que llegaron ya a su cita anual desde 2003.

Asistentes a este evento de motociclismo considerado el más grande de Latinoamérica, mencionaron no haber tenido alguna advertencia sobre su estancia en León.

Solo me dijeron que no pasara por la caseta de Tepotzotlán, pero porque pasas y ya te están esperando para pedirte mochada, y acá de Celaya nos dijeron que no entrara al libramiento porque está cara”, comentó Israel Juárez, quién viene desde Teotihuacán, Estado de México.