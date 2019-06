Violencia obliga a cerrar temprano el Centro de las Artes de Salamanca

Salamanca.- El Centro de las Artes de Salamanca, perteneciente al Instituto Estatal de Cultura, ha tenido algunas repercusiones por la inseguridad y la violencia en ese municipio, pero no de gravedad, admitieron Adriana Camarena, directora del instituto, y Lourdes González, directora del centro.

Esta última informó que desde hace dos meses el centro se cierra más temprano pues anteriormente cerraban a las entre 9 y 9:30 de la noche y ahora cierra a las 8:00.

Adriana Camarena reconoció que sí se han tenido que recorrer algunos horarios de algunos eventos. Pero ambas funcionarias destacaron que no se ha cancelado ninguno. Y en ocasiones se pide la presencia de la Policía Municipal.

La gente acude a talleres pese a inseguridad

Aunque Lourdes González insistió en minimizar la afectación de la violencia en Salamanca sobre la vida cultural del Centro de las Artes.

"No es decir hubo una balacera ayer ya no vamos a salir hoy. No es que hayamos tenido que mover, hemos tenido que ajustar”.

No es que haya cambiado la afluencia del centro, la gente va, los talleres están llenos. No es una situación alarmista, no podemos poner a la violencia en el centro justo cuando es lo que tratamos de combatir", destacó.

Agregó que los eventos artísticos y culturales no son la actividad principal de ese centro.