Virus deja al circo Robert’s en la cuerda floja

León, Guanajuato.- El acto circense más complicado que ha tenido que superar el payaso “Mundo”, es el que comenzó hace dos meses y desconoce qué día terminará.

Después de presentarse en la Feria de León como desde hace 37 años, se preparaban para viajar a su siguiente destino en Hermosillo, pero la pandemia los dejó varados. Cancelaron su presentación y a esa se sumó una de Puebla y otra Coatzacoalcos.

Para solventar los gastos del circo y mantener a los integrantes que quedan, el dueño ya tuvo que vender una camioneta. Foto: Omar Ramírez.

De un día para otro tuvo que apoyar para que 20 de sus compañeros pudieran viajaran a sus lugares de origen. Él se quedó con otras 20 personas que conforman el espectáculo que ahora tiene que alimentar, y cada día que pasa la situación se vuelve más complicada.

La pandemia nos ha pegado mucho y no tenemos otra forma de obtener recursos. Vivimos de ofrecer a la gente lo que toda la vida hemos hecho”, contó Raymundo Campa, quien da vida al payaso “Mundo” y además es propietario de Robert´s Circus.

“La gente que tenemos con nosotros siempre han confiado en la empresa y ahora hay que apoyarlos. Aunque a veces me pregunto ¿quién me apoyará a mí para que sin trabajar no nos siga faltando el alimento?”.

Hace un mes se terminó el dinero y Raymundo tuvo que vender una camioneta en la que transporta a parte del personal del circo.

No había de otra, lo malo es que se aprovechan de la necesidad y nos dieron 50 mil cuando esperábamos al menos 100 mil, además no podemos seguir vendiendo camionetas o cosas que necesitaremos posteriormente para seguir presentando nuestro show”, indicó.

El payaso “Mundo” espera que pronto termine el confinamiento, de lo contrario teme que llegue el momento en que tengan que salir a pedir ayuda a la gente para comprar alimento.

No creo que esté bien que les pidamos despensas, pero tampoco está bien que la gente que vive con nosotros se vaya a quedar sin comer. Tenemos que seguir buscando la manera de subsistir”.

Explicó que el 50% de las ganancias en la Feria de León se gastaron en hospedaje, renovación del vestuario y contratación de personal.

“Otro 25% se va en gastos durante la propia temporada de la feria y el 20% que queda es ganancia, pero es difícil nos pueda durar más de los dos meses que llevamos sin generar dinero”.

Pese a que el telón está cerrado, a diario al meterse el sol salen a un costado de sus campers a realizar sus entrenamientos, un momento que les permite aligerar un poco la presión.

Estamos ensayando novedades que presentaremos el próximo año en la Feria de León, entrenamos, estamos preparando a nuevos chavos en el trapecio y mi hijo me ayuda a prepararlos”.

Compartió que a diario, previo a las 5 de la tarde, recuerda que es la hora en que hay que salir al escenario, hacer su mejor trabajo y a cambio recibir el aplauso del público.

“Es un momento que esperamos pronto volver a vivir”.

Mencionó que tienen un taller de soldadura en donde arreglan aquello que lo requiera y no se necesite de dinero, “pero extrañamos trabajar, poder funcionar y seguramente muchas personas están en nuestra situación”.

Los integrantes del Robert´s Circus dedican algunas horas del día para entrenar sus malabares, despejarse y en preparar nuevas rutinas que piensan presentar en sus próximos shows cuando termine la pandemia. Foto: Omar Ramírez.

Raymundo Campa sabe que una vez que termine el confinamiento no existirá magia que nuevamente haga regresar a la gente rápidamente a los circos y considera que al menos tres meses más les esperará de días complicados.

Será muy difícil comenzar de nuevo, habrá muchas restricciones en cantidad de personas, en espacios entre unos y otros. Vamos a tener que encontrar la forma de evolucionar”.

Recordó que aunque el Circo Robert´s nunca ha utilizado animales, la desaparición de ellos en los espectáculos les generó un año con malas entradas.

“Fue una campaña muy fuerte que nos afectó demasiado a los circos, esperemos en este caso el tiempo de recuperación sea menor, pero imagínate a la gente que durante mucho tiempo le pides que no salga y que no esté en lugares con muchas personas, regresarán con dudas sobre hacerlo”.

Mencionó que en su caso, es aún más complicado que llegue el apoyo de alimentos, pues viven en el kilómetro 25 de la carretera León-Lagos, en Las Canoas.

“Vivimos alejados, la granja se llama Galope, tenemos guardada la carpa, y lo único que pedimos es a quienes pasen por aquí, no se olviden de que existe un circo, aunque sabemos que es difícil para nosotros y es difícil para todos”.

AM