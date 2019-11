¿Visitarás Guanajuato capital? Si no te quedas a dormir te prohibirían la entrada

Guanajuato capital.- El alcalde de la capital, Alejandro Navarro Saldaña, pretende evitar que los turistas que no se hospeden en la ciudad no ingresen con sus vehículos, esto como estrategia para evitar el caos vial en la zona centro.

El fin de semana fue cuestionado sobre alternativas para evitar la saturación de las vialidades, debido a que en el pasado puente vacacional se dio esta situación por el ingreso de camiones de pasajeros.

Dijo que el próximo año se quiere invertir recursos en la zona del Encino y la Plaza de Toros para habilitar espacios de estacionamiento para autobuses.

... para que nos permita desahogar mucho más rápido el tráfico y que los turistas que no van a pernoctar en Guanajuato no tengan que entrar con su vehículo a Guanajuato capital, o sea que lo dejen en alguno de los estacionamientos: Plaza de Toros, Ex Estación, terraplén, la propia central camionera y se puedan desplazar", dijo.